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  3. Mobbingle suçlanan Zeugma Müdürü açığa alındı

Mobbingle suçlanan Zeugma Müdürü açığa alındı

Mobbingle suçlanan Zeugma Müdürü açığa alındı

Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde görevli arkeolog Merve Kaçmış, 13 Ocak’ta intihar etti.

Müze yönetiminin Kaçmış’a görevden ayrılan başka personelin zimmetindeki ‘Pişmiş Toprak Eserler’i zimmetine alması gerektiğini söylediği, genç kızın envanter eksikliği olduğu için eserleri zimmetine almadığı için mobbinge maruz kaldığı ve canına kıydığı öne sürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında, müze müdürü E.Ö. ile 2 uzman, görevden uzaklaştırıldı. Kaçmış’ın eksik olduğu için zimmetine almadığı iddia edilen tarihi eserlerin de sayımına başlandı.

(DHA) 


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