Mısırlılar 'bekos' yani 'ekmek' dedikleri için ilk insanları onlar olarak kimleri kabul etmişlerdir?
Heredotos'a göre, Mısırlılar, ilk insanları araştırdıkları deneydeki çocuklar kimlerin dilinde "bekos" yani "ekmek" dedikleri için ilk insanları onlar olarak kabul etmişlerdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Mısırlılar "bekos" yani "ekmek" dedikleri için ilk insanları onlar olarak kimleri kabul etmişlerdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine her zaman olduğu gibi izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Murat Yıldırım sunuculuğunda gerçekleşen yarışma seyircilerine hem bilgi veriyor, hem de keyifli vakit geçirtiyor. Kim Milyoner Olmak İster 29 Haziran Cumartesi akşamı yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı
Heredotos'a göre, Mısırlılar, ilk insanları araştırdıkları deneydeki çocuklar kimlerin dilinde "bekos" yani "ekmek" dedikleri için ilk insanları onlar olarak kabul etmişlerdir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Mısırlılar "bekos" yani "ekmek" dedikleri için ilk insanları onlar olarak kimleri kabul etmişlerdir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 29 Haziran Cumartesi günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.
A: Frigyalılar
B: Hititler
C: Sümerler
D: Lidyalılar
Doğru Cevap: Frigyalılar