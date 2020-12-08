Son haftalarda koronavirüs vaka sayılarındaki artış sebebiyle hem Türkiye genelini kapsayan yasaklar hem de il bazlı yasaklar alınmaya başlandı. Sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla bazı yerlerde misafirlik yasaklandı. Peki, Misafirliğe gitmek yasak mı? Misafirliğe gitmenin cezası var mı, kaç TL?

MİSAFİRLİĞE GİTMEK YASAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan vaka sayılarındaki artışa dikkat ederek yeni tedbirleri açıkladı. Bu tedbirler arasında misafirlik de bulunuyor. Erdoğan, "Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır." dedi.

Bazı illerde, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.

MİSAFİRLİĞE GİTMENİN CEZASI VAR MI?

Jandarma ve polis ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hane ziyareti yasağının uygulandığı illerde misafir olduğu ve kabul ettiği tespit edilen kişilere evde bulunan kişi başına 3 bin 150'şer TL ceza veriliyor.