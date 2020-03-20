Miraç Kandili'nde ne olmuştur? Miraç Kandili gecesi faziletleri nedir?

Miraç Kandili’nin fazileti merak ediliyor. Miraç Kandili’nde ne olmuştur? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre yılın ikinci kandili 21 Mart’ta idrak edilecek. Recep ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili’nde Hazreti Muhammed, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselmiştir.

MİRAÇ KANDİLİ’NDE NE OLMUŞTUR?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, AA muhabirine yarın akşam idrak edilecek Miraç Kandili'nin Müslümanlar için önemli olduğunu söyledi.

"Peygamberimiz bir gecede Mekke'den Kudüs'e gidiyor. Bu olay bir an içerisinde gerçekleşiyor. Daha sonra Kudüs'ten Cebrail'in rehberliğinde sema katlarına uruc ediyor, Efendimiz Allah'ın huzuruna erişiyor. Olayın bu safhası miraçtır. İsra olayı Kur'an-ı Kerim'de, miraç olayı ise hadislerde yer almaktadır. İsra ve miraç mucizesinin Peygamber Efendimizin hayatında ve İslam’ın ilk döneminde çok önemli bir mesaj değeri var. İsra mucizesi Peygamberimizin 'Hüzün Senesi' diye bilinen amcası Ebu Talib'in ve Hatice validemizi vefat ettiği ve Mekkeli müşriklerin kendisine sosyal ve ekonomik ambargo uyguladığı bunalımlı bir senedir. Allah böyle bir dönemde efendimizin kalbini teselli etmek ve gönlündeki darlığı azaltmak için onu bir İsra ve miraç mucizesiyle taltif etmiştir. Böyle önemli bir olayda, miraçtan getirilen ve ümmete hediye edilen 5 vakit namaz ibadetidir. Önceleri Efendimiz gece namazları kılardı ama namazın bütün ümmete 5 vakit farz kılınması bu gecenin bereketidir. Bu gecede namazla miraç bütünleşmiştir. Miraç hadisesi bize birtakım hediye ve atiyelerin Allah'ın katından getirildiği ve bizim hayatımızda önemli değişikliklere vesile olan mühim bir gecedir.

MİRAÇ KANDİLİ FAZİLETLERİ

Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine "namaz" hediye edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimize (s.a.v) “Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen’in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!” müjdesi verilmiştir. (Râzî, XXVIII, 248)

Yine Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

“Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e (Miraç’ta) üç şey verildi: Beş vakit na­maz, Bakara Sûresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…” (Müslim, Îman, 279) müjdesi verilmiştir.

Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat gündüzünde oruçlu olmanın, geceyi nafile ve kaza namazları ile eda etmenin ecri büyüktür. Bu geceye özel toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid’at sayılmaktadır. Zaten, Terâvihten başka hiçbir nâfile namazın, çağrışarak cemâatle kılınması sünnet değildir, mekrûh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür..” (İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)