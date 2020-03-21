Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri nelerdir? İşte Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler

Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Miraç Kandili bugün idrak ediliyor. Ellerin semaya açılacağı ve ibadetlerin yapılacağı bugünde tesbihler ve zikirler de çekiliyor. Vatandaşlar "Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri nelerdir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte kandil gecelerinde çekilecek tesbihler ve zikirler haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ TESBİHLERİ

"Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed", - "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim",

"La ilahe illallah",

"Estağfirullah",

"Sübhànallah",

"Elhamdülillâh",

"Allahu ekber", Allah" gibi mübarek kelimeleri zikretmek çok sevaptır.

MİRAÇ KANDİLİ ZİKİRLERİ

10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum"

10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"

10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptir.

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili, 21 Mart’ta idrak edilecek. Miraç Kandili, 25 Şubat’ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.