Miraç Kandili orucu saat kaçta açılır? 21 Mart İl İl Miraç Kandili iftar saatleri

21 Mart İl İl Miraç Kandili iftar saatleri yoğun olarak araştırılıyor. Miraç Kandili'nde oruç tutan Müslüman vatandaşlar iftara kaç saat kaldığını öğrenmek istiyor. İftar, akşam ezanı ile birlikte açılıyor. Akşam ezanı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde il il yayınlanıyor. İşte Miraç Kandili orucu saat kaçta açılır? sorusunun yanıtı haberimizde..

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MİRAÇ KANDİLİ ORUCU SAAT KAÇTA AÇILIR?

İstanbul için iftar saati: (Akşam ezanı) 19:24

Ankara için iftar saati: (Akşam ezanı) 19:08

İzmir için iftar saati: (Akşam ezanı) 19:31

Bursa için iftar saati: (Akşam ezanı) 19:23

Çanakkale için iftar saati: (Akşam ezanı) 19:34

Trabzon için iftar saati: (Akşam ezanı) 18:41

ÜÇ AYLARDA NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

Recep ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diğerinin de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili'dir. Bir gelenek olarak öteden beri bu geceler ihya ediliyor. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur.

Üç ayların ikincisi ise şaban ayıdır. Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.

Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor. Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.

Önemli olan bütün bu ibadetleri, Hz. Peygamber'in bize gösterdiği ölçüler içinde yapmak gerekir. İslam, her türlü bidat ve hurafeyi yasaklamıştır. Bizim her konuda ibadetleri yerine getirirken örneğimiz Peygamber Efendimizdir. Bu aylarda işte 'Kandil gecesinde şu kadar namaz, şu kadar zikir, şu kadar tesbihat' gibi ifadeler doğru değil. Resulullah bu gecelerde bol bol ibadet etmiş. Özel bir ibadet şekli yoktur, Peygamberimiz nasıl ihya ettiyse biz de öyle ihya edeceğiz. Peygamberimiz mümkün olduğu kadar oruçla, Kur’an-ı Kerim okuyarak bu ayları ihya etmiştir.