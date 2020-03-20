Miraç Kandili orucu ne zaman, hangi gün tutulur? Miraç Kandili orucu kaç gün?

Miraç Kandili orucunun ne zaman, hangi gün tutulacağı merak ediliyor. Miraç Kandili orucu kaç gün tutulacak? Recep ayının 27. Günü idrak edilecek olan miraç, İsra suresinin ilk ayetlerinde geçmektedir. Ramazanın müjdeleyicisi olan recep ayının sona erdiğini ve şaban ayının geldiğini gösteren bir dönem olan Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler arasında oruç tutmakta yer alıyor. İşte konu ile ilgili detaylar…

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konu ile ilgili yaptığı bir açıklamada, “Oruç bir gün sonra da tutulabilir. Kandil sonrası ve öncesi de oruç tutulabilir” demiştir.

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye ettiğine dikkat çekilen Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasında, "Bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.

Dolayısıyla Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde oruç tutmak bazı alimlerce müstehap sayılmıştır.

NASIL NİYET EDİLİR?

Sünnet olan bu oruca geceden niyet etmek gerekir.

KANDİLLERDE ORUÇ BİR GÜN SONRA MI TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder.