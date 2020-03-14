Miraç Kandili ne zaman? Miraç kandili hangi gün idrak edilecek? Diyanet açıkladı!

Miraç Kandili hangi gün yapılacak? Mübarek gün ve gecelerde insanlar bağışlanmak, arzu ve istekleri için dua etmek istiyor. 2020 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takviminde Miraç Kandil ne zaman sorusu yanıt buldu. 5 vakit namazın farz kılındığı bu önemli günün tarihi merak ediliyor. Allah’a yükseliş ve arınma anlamlarına gelen Miraç Kandili hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

5 vakit namazın farz kılındığı bu önemli günün tarihi ilgiyle takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takviminde Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi günü Müslümanlar tarafından idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.),bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır.

Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),“Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen oruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.