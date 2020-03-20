Miraç Kandili ibadetleri nelerdir? Miraç Kandili gecesi hangi ibadetler yapılır?

Miraç Kandili ibadetleri nelerdir? sorusunun cevabı Müslümanlar tarafından büyük ilgi görüyor. Ramazan ayının da içinde bulunduğu üç aylar 25 Şubat’ta başladı. Recep ayının 27. Gecesi olarak bilinen Miraç ise, yükselecek yer ve merdiven anlamlarına geliyor. Miraç Kandili gecesi yapılacak ibadetler haberimizde…

MİRAÇ KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Miraç bir arınma ve Allah’a yükseliştir. İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükselişin hikâyesidir. Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler ise şöyledir:

1- ORUÇ TUTMAK

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında: "Gündüzünde oruçlu bulunmalıdır. Ma’sıyete dâir olmaksızın yapılacak her duânın kabulü inâyet-i ilâhiyyeden umulur." buyurmuşlardır.

2- KUR’AN-I KERİM OKUMAK

Uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları kuvvetlendirilmelidir.

3- SALAVAT GETİRMEK

Peygamber Efendimiz’e salât ü selâmlar getirilmeli, O'nun şefaati ümit edilmelidir.

4- KAZA VE NAFİLE NAMAZLARI KILMAK

Kaza, nafile namazlar kılınmalıdır. Varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir.

5- TEFEKKÜRDE BULUNMAK

"Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girilmelidir.

6- TEVBE VE İSTİĞFAR ETMEK

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalıdır.