Minik Kuzey'i soğuk algınlığı diye doktora götürdüler...Gerçek ortaya çıktı!

Yapılan tetkiklerde Kuzey'in kalbine giden temiz kan damarının akciğerine gittiği ve kirli kanı kalbe pompalayıp kalbin hücrelerini öldürdüğü belirlendi. Yaklaşık 2 haftadır cihaza bağlı olarak yaşayan 14 aylık Kuzey, kalp nakli olmaza hayata tutunamayacak. Organ nakli bekleyen Çil çifti, organ bağışının önemine dikkatçekerek, ''Bugün biz, yarın siz olabilirsiniz.

Benim oğluma ve başka organ bekleyen kişilere can olabilmek için organ bağışı olmadan olmuyor'' dedi İzmir'de bankacı çift Ramazan ve Dilşen Çil çiftinin 14 aylık çocukları Kuzey, Mart'ın ikinci haftası soğuk algınlığı geçirdi. Küçük Kuzey doktora götürülürken doktor, soğuk algınlığı için ilaçlar verdi. Aradan bir hafta geçmesine rağmen Kuzey iyileşmeyince Çil ailesi, çocuklarını tekrar devamlı gittikleri doktoruna 20 Mart günü götürdü. Doktor, akciğer filmi çektirmesi sonrası Kuzey'in kalbinde büyüme olduğunu fark etti ve Çil ailesini kardiyoloğa yönlendirdi.

Kardiyologda kalbin çok büyüdüğü belirlenmesi sonrası Kuzey direk Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevkedildi. Burada hastalığın belirlenmesi için filmler çekilirken Kuzey'in ateşi 3-4 gün boyunca düşmedi.Kalp damarları filminin çekilmesi sonrası, kalbin pompala gücünün yüzde 10 ile 20 civarında olduğu, kalbe giden temiz kan pompalarından birinin akciğere bağlandığı ve kalbe buradan kirli kan gittiği belirlendi. Her şey kötüye gitmeye başladı Oğlunda görülen hastalığın 300 binde bir görülen 'Alcapa' hastalığı olduğunu söyleyen baba Ramazan Çil, ''Doktorlar bunun tedavisi olduğunu söyledi. Akciğere bağlanan damarı normal yere bağlamak için tedavisi vardı. Ama kalp tamamen kirli kanla beslendiği için kalpteki hücreler ölmüş. O hücreler canlanır mı canlanmaz mı öyle bir durum var. 1 hafta sonra ameliyat olduk. Çok başarılı geçti. İlk 15 saat gayet her şey güzeldi. 15. saatte bir atak geçirdi. Kalp durdu, bir dakika boyunca masaj ile yerine getirdiler. Kalbi ilaçla beslemeye başladılar. Sonra işler olumsuz gitmeye başladı. Ameliyattan 2 gün sonra makinaya bağladılar. Çünkü kalp yetmiyor. O günden beride makinada'' dedi Kalp nakli beklemekten başka çaremiz yok Bir hafta sonra doktorların Kuzey'in kendini toparlamasının çok zor olduğunu, uzun süre alabileceğini söylediğini belirten baba Ramazan Çİl, ''Çocuklar için de, büyüklere takılan çantada taşınan yapay kalp yok dediler. 16 kilonun altında olanlara yokmuş. Şuan tek çözüm kalp nakli. Ulusla acil listeden acilin acili diye kalp nakli listesine aldılar. Kalp nakli beklemekten başka çaremiz yok'' dedi.

Anne Dilşen Çil, ''Bugün biz, yarın siz'' Anne Dilşen Çil ise, ''Organ nakli ne yazık ki çok az. Bizim teçhizatımız var, çok iyi cerrahlarımız var, çok iyi kardiyologlarımız var ama bizi hayat yerine ölümü tercih ediyoruz. Millet olarak birbirimize can olabileceğimizi düşünüyorum. Benim oğluma ve başka organ bekleyen kişilere can olabilmek için organ bağışı olmadan olmuyor'' dedi. Organ bağışının önemli olduğunu belirten anne Çil, ''Bugün biz, yarın siz. Ancak başınıza gelince bunun önemli olduğunu anlıyoruz. Gerçekten bu olması gerekiyor'' dedi. Kuzey'in ikinci bir aileye ihtiyacı var Kuzeyin 20 gündür bağlı olduğu makineni belli bir süresi olduğunun altını çizen baba Ramazan Çil, ''Bu kişiden kişiye değişiyor ama çok uzun süreli bir cihaz değil. Onunda komplikasyonları var. Beyin kanaması, kanama yapması ve o alette çok uzun süre kalması ile organların yetmezliği gibi komplikasyonlar olduğu için makinanın da belli bir süresi var. Acilen kalp nakline ihtiyacımız var Kuzey'in yaşaması için. Kuzeyin ikinci bir aileye ihtiyacı var'' dedi.