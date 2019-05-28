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28 Mayıs 2019 Salı 11:35 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 11:43

Minik Ecrin'le ilgili diğer ceset parçalarının aranması havadan görüntülendi

Minik Ecrin'le ilgili diğer ceset parçalarının aranması havadan görüntülendi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ve kıyafetlere ulaşılmıştı. Cesedin eksik parçalarını arama çalışmaları havadan görüntülendi.

Dün saat 15.30 sıralarında, Ecrin’in kaybolduğu evin yaklaşık 6 kilometre uzağında Bağırsak Deresi mevkisinde orman muhafaza memurlarınca ayakkabı ve elbise parçalarına rastlandı. Ormancıların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin yaptıkları arama çalışmasında Ecrin Kurnaz’a ait olduğu düşünülen ceset parçaları ve çocuk ayakkabıları bulundu. Kıyafetler ve ayakkabıların minik Ecrin’e ait olduğunu ailesi de teyit etti. Arama çalışmasında kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu öğrenildi. Saat 22.00 sıralarında ara verilen arama çalışmasına bugün yeniden başlandı. 

Gün ağarınca olay bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı. Pınar yolu üzeri Bağırsak Deresi mevkisinde orman yolu güzergahında bulunan giysi ve ceset parçalarının buraya nasıl atıldığı yetkililerce araştırılıyor. Ayrıca bölgede AFAD’a ait kadavra köpeği Abrek ile cesedin diğer kayıp parçalarını arama çalışmasına cumhuriyet savcısı nezaretinde başlandı. 

Arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

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