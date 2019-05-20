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Minibüsteki kadına şiddet kamerada

Minibüsteki kadına şiddet kamerada

Mersin'de bir şahıs, yolcu minibüsünde eşi olduğunu öne sürdüğü bir kadını defalarca yumruklarken, o anlar bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Olayın yaşandığı minibüsteki bir kadın yolcu tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüde, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, eşi olduğu öne sürülen kadını minibüsün kapısında darp etti. Kadına küfürler yağdıran şahıs, "Aç kapıyı aç" diyerek, minibüsteki yolculara aldırmadan kadını yumruklamaya ve tokatlamaya devam etti. Oldukça kısa çekilen görüntüde, kadının sessiz kalarak gözyaşlarına boğulduğu görüldü. 

Olay anını minibüsün arka koltuğundan cep telefonuna kaydederek sosyal medya hesabından paylaşan bir kadın, "Bu sabah yaşadığım iğrenç bir olaydan bahsedeceğim. Bu kadının 3. sayfa haberlerinden mi sesi olacağız? Müdahale ettik, hakaretlerle üstümüze yürüdü. 'Benim karım değil mi, istediğimi yaparım' diyerek yüzüne vurmaya devam etti" diyerek tepkisini dile getirdi. 

Video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenirken, sosyal medya kullanıcıları adamın yakalanıp, cezalandırılmasını istedi. 

İHA

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