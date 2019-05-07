Minibüs şoförünün yolcuların canını hiçe saydı

E-5 karayolu Maltepe mevkiinde seyir halinde olan Gebze-Harem hattı minibüsünün şoförü sorumsuz tavırlarıyla pes dedirtti. Seyir halindeyken telefonla konuşan minibüs sürücüsü, bir eliyle konuştuğu telefonu tutarken bir dirseğiyle de direksiyonu kontrol etti. Minibüste taşıdığı yolcuların canını hiçe sayan sürücü adeta olası bir faciaya davetiye çıkardı. O anlar minibüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından minibüs sürücüsüne tepkiler yağdı.

(İHA)