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  3. Minibüs şoförünün yolcuların canını hiçe saydı

Minibüs şoförünün yolcuların canını hiçe saydı

Minibüs şoförünün yolcuların canını hiçe saydı

Maltepe’de direksiyon başında olan minibüs sürücüsü yolcuların canını hiçe sayarak telefonla konuşup direksiyonu dirseğiyle kontrol etti. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

E-5 karayolu Maltepe mevkiinde seyir halinde olan Gebze-Harem hattı minibüsünün şoförü sorumsuz tavırlarıyla pes dedirtti. Seyir halindeyken telefonla konuşan minibüs sürücüsü, bir eliyle konuştuğu telefonu tutarken bir dirseğiyle de direksiyonu kontrol etti. Minibüste taşıdığı yolcuların canını hiçe sayan sürücü adeta olası bir faciaya davetiye çıkardı. O anlar minibüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından minibüs sürücüsüne tepkiler yağdı. 

(İHA)

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