Minibüs şoförü yaşlı yolcusunu sırtına alarak indirdi

İlçede 7 yıldır şehir içi minibüs şoförlüğü yapan Kenan Korkut, Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi durağında bir yolcusunu yakınıyla birlikte aracına aldı.

Korkut, yolcusunu gideceği yere geldiğinde, araçtan inmekte güçlük çektiği için sırtına alıp aşağıya indirdi.

Kenan Korkut, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaşlara hizmet etmek ve engellilere iyi davranmak gerekiyor. Yapmam gereken şeyi yaptım. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Gözü görmüyor ve yürüyemiyordu, ben de sırtladım indirdim aşağıya." dedi.

Aracın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Korkut'un yaşlı yolcusunu sırtına alarak indirdiği görülüyor.

(AA)