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Minibüs şoförü ile yolcu arasındaki yumruklu kavga kamerada

Minibüs şoförü ile yolcu arasındaki yumruklu kavga kamerada

Adıyaman'da belediye otobüsünün önüne minibüsünü kıran sürücü daha sonra otobüsteki yolcuyla yumruklaştı. Otobüs ile minibüsün çarpışmasına ramak kala yaşananlar kameralara yansıdı.

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İddiaya göre, Mustafa Karadede yönetimindeki 02 BF 673 plakalı Adıyaman Belediyesine ait halk otobüsü, Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde ilerlerken, sürücüsü öğrenilemeyen 02 HU 745 plakalı minibüs ara yoldan bulvara aniden çıktı. Belediye otobüsüyle minibüsün çarpışmasına ramak kala otobüs şoförü ve yolcular olaya tepki gösterdi. 

Otobüs şoförü korna çalarak duruma tepki gösterdi. Yol ortasında duran minibüse otobüste bulunan bir yolcu inerek tepki gösterdi. Daha sonra otobüs durağının bulunduğu yere park eden minibüs şoförü, otobüs durağa geldi esnada otobüse doğru ilerledi. Minibüsten inen şoför ile yolcu arasında tartışma başladı. Yolcu ile minibüs şoförü yumruklaştı. Arbedenin yaşandığı olay otobüs kameraları tarafından kaydedildi. Otobüsteki diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalışırken, minibüsten inen diğer şahıslar da kavgaya karıştı. 

Otobüsteki yolcular 155 polis hattını arayarak durumu polise bildirdi. Dursun Çavuş kavşağında polis tarafından durdurulan otobüsün şoförü olayı anlatarak, minibüs şoförünün kazaya sebebiyet vereceğini ve minibüsü otobüsün önüne kırdığını söyledi. 

Otobüs şoförü polise davacı ve şikayetçi olmadığını bildirdi.

(İHA)

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