Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,606
  • 6,1972
  • 254.09
  • 101305
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Denizli'de caminin minaresine intihar için çıkan adam bayıldı

Denizli'de caminin minaresine intihar için çıkan adam bayıldı

Denizli'de caminin minaresine intihar için çıkan adam bayıldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, intihar etmek için çıktığı caminin minaresinde bayılan Ecevit A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar mahallesindeki Orman Camii’nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Ecevit A., caminin minaresine çıkarak intihar etmek istedi.
Ecevit A.’yı görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri önlem amacıyla hava yastığı açarken, polis ekipleri ise minaredeki Ecevit A.’yı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Ecevit A. minarede baygınlık geçirdi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ecevit A., Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

(Sputnik News)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hadise'den VIP'li koruma kalkanı!
Hande Yener'e rapçi sevgili
Kubilay Aka ayrılığı böyle duyurdu: Güle güle minnoşum
Ve İzlemek isteyen servet ödeyecek!
Sıla yeni aşkını ilk kez açıkladı! 'Güzel bir şey yaşıyorum'
<p>Yaşadıklarını anlatırken duygulanan 30 yıllık imam Ekrem Yıldız, ´Bu olayların evveli var. O köye

İmamın Okuduğu Duayı Beğenmediler, Darp Ettiler!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rahip Krallar'ın başkenti gün yüzüne çıkarılacak

Deren Talu öyle bir fotoğraf paylaştı ki