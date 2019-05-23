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  3. Midyat'taki trafik kazasında 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Midyat'taki trafik kazasında 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Midyat'taki trafik kazasında 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Mardin’in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 47 LH 347 plakalı kamyonet ile 34 JU 7485 plakalı minibüs, Midyat-Mardin kara yolunun 7. kilometresindeki Acırlı Şeyh Eles kavşağında çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan yolculardan Fikret Acap (17), İsmail Acun, Davut Araz, Yusuf Aksoy, Uğur Araz, Mehmet Dilekçi ve Abdurrahim Ertem 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fikret Acap, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(AA)

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