Midibüsün altında kalan yayayı kurtarmak için seferber oldular

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada geri manevra yapan midibüsün altında kalankişi ağır yaralandı.

Turist taşıyan Mehmet Ali Hazar yönetimindeki 20 AAB 602 plakalı midibüs sokakta geri manevra yaparken kızıyla kaldırımda yürüyen Ender Vural'a (42) çarptı.

Babasının midibüsün kaldığını gören kızı çığlık atınca olayı gören çevredekiler yardıma koştu.

Vatandaşlar Keskin'i midibüsün altından kurtarmaya çalışırken gözyaşları içindeki kızı da babasını teskin etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından Vural'ı bulunduğu yerden çıkardı. Vatandaşlar da yaralının başına güneş geçmemesi için şemsiye tutarak kurtarma çalışmasına destek verdi.

Yabancı turistlerin de kurtarma çalışmasını cep telefonlarıyla kaydettiği görüldü.

112 Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Vural'ın Uşak'tan tatil için Denizli'ye geldiği öğrenildi.

(AA)