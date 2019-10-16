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Meteoroloji'den yurt geneline yağış uyarısı

Meteoroloji'den yurt geneline yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun birçok yeri yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 27
 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sislin 23
 
İzmir: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 26
 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
 
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22
 
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21
 
Erzurum: Az bulutlu ve açık 22
 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

İHA
 

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