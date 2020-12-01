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  • Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun
01 Aralık 2020 Salı 08:01 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, Trakya ile Marmara ve Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu sağanak yağışlı olacağı belirtilerek özellikle Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, Trakya ile Marmara ve Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu sağanak yağışlı olacağı belirtilerek özellikle Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

KAR YAĞIŞI UYARISI

Yapılan açıklamada yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Muğla, Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli, Erzincan ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

 Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

 Rüzgarın; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

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