Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7705
  • 6,5692
  • 260.337
  • 95.757
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Meteoroloji'den aşırı sıcak ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den aşırı sıcak ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den aşırı sıcak ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Türkiye geneli için aşırı sıcak uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz ile iç Ege'de ise sağanak yağışın beklendiği açıklandı. Vatandaşların sel baskınlarına karşı tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bursa'nın doğusu, Sakarya'nın güney kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Uşak, Kütahya, Manisa'nın kuzeydoğusu, Bolu, Karabük, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, trafikte aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 24°C, 31°C
Parçalı bulutlu

ANKARA 19°C, 33°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 26°C, 38°C
Az bulutlu

ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 22°C, 28°C
Az bulutlu

TRABZON 24°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
Velayet artık İnci'de
Genç oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkının ilk fotoğrafı!
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!
'Ben yandım oğlun yanmasın'

Bu da Su Bisikleti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Mersin'de trafikte uyuşturucu testi dönemi

THY, şehit Eren Bülbül'ün anısına rüya uçağa 'Maçka' ismini koydu