Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji de bu doğrultuda, yanıtı merakla araştırılan soruya yanıt vermiş oldu ve 19 Mayıs 2019 Pazar gününe ilişkin verilerini açıkladı. Yayımlanan hava durumu raporunda birçok ilimiz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunulurken, kuvvetli rüzgarlara da dikkat çekildi. MGM ayrıca, oluşabilecek sel su baskını, yıldırım, dolu yağışı vb. olaylara karşı vatandaşları tedbirli olması konusunda bilgi notu geçti.

UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/Saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kocaeli'nin doğusu ile Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. BURSA °C, 27°C Parçalı yer yer çok bulutlu ÇANAKKALE °C, 27°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 24°C Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 23°C Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 30°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 30°C Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 24°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Aksaray ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu SİVAS °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. BOLU °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. SİNOP °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BAYBURT °C, 24°C Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 22°C Parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. ERZURUM °C, 23°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu KARS °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu