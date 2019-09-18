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  3. Meteoroloji'den Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'ye yağış uyarısı

Meteoroloji'den Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'ye yağış uyarısı

Meteoroloji'den Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'ye yağış uyarısı

Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere hafif sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere hafif sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

AA

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