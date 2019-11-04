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Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde bugün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA, İÇ EGE VE İÇ ANADOLU'DA SİS ÖNGÖRÜLÜYOR

Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer sis ve pus bekleniyor. Rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Bu bölgelerde ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

AA

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