Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5962
  • 6,214
  • 252.749
  • 101016
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nde Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Acun Ilıcalı'nın kankası baba oldu!
Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım Halka dizisinden ayrıldı
Video kime? Yoksa Hadise aşık mı oldu?
İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrıldı mı? Birbirlerini sildiler
Payitaht Abdülhamid'e iki sürpriz transfer
<p>İç savaş ülkesi Yemen´de bu sabah bir patlama meydana geldi. Uluslararası haber ajanslarının ´son

Yemen´de Askeri Geçit Törenine Saldırı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bu sorunun cevabı 1 mi, 16 mı?

Soğan suyunun faydaları saymakla bitmiyor!