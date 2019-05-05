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Meteorolojiden Marmara için son dakika uyarısı!

Meteorolojiden Marmara için son dakika uyarısı!

Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen Marmara Bölgesi'nde, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'ndeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden orta kuvvette, Trakya'da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin edilen bölgede, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

(AA)

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