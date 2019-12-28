Meteoroloji'den kritik sağanak, kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu ve önümüzdeki hafta içini ilgilendiren son sağanak, kar yağışı uyarısı yapıldı.
Aralık ayının son günleri yaşanırken, sıcaklıklardaki düşüş de devam ediyor. Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı görülürken, Marmara ve Karadeniz'de ise sağanak yağışlar etkisini hissettiriyor.
Meteoroloji'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çeken kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Uyarılar
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölgelerimizde Hava
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A. Karahisar °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
Denizli °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İzmir °C, 11 °C
Parçalı bulutlu
Manisa°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Antalya °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Hatay °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Isparta °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
Çankırı °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
Konya °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Bolu °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Düzce °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Kastamonu °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Zonguldak °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Amasya °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Samsun °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Tokat °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Trabzon °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Doğu Anadolu
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Erzurum °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Kars °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Malatya°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı
Van °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Gaziantep °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
Siirt °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı