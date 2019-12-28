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Meteoroloji'den kritik sağanak, kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kritik sağanak, kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu ve önümüzdeki hafta içini ilgilendiren son sağanak, kar yağışı uyarısı yapıldı.

Aralık ayının son günleri yaşanırken, sıcaklıklardaki düşüş de devam ediyor. Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı görülürken, Marmara ve Karadeniz'de ise sağanak yağışlar etkisini hissettiriyor.

Meteoroloji'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çeken kurum, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde Hava

Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Edirne°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul°C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Kırklareli °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu


Kocaeli °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı


Ege

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


A. Karahisar °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Denizli °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir °C, 11 °C

Parçalı bulutlu

Manisa°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Adana °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu


Antalya °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu


Hatay °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı


Isparta °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu


İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu


Çankırı °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu


Eskişehir °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu


Konya °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı


Batı Karadeniz

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.


Bolu °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı


Düzce °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu


Kastamonu °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı


Zonguldak °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu


Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.


Amasya °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı


Samsun °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu


Tokat °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı


Trabzon °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu


Doğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Erzurum °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Kars °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı


Malatya°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı


Van °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı


Güneydoğu Anadolu

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Diyarbakır °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


Gaziantep °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu


Siirt °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Şanlıurfa °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


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