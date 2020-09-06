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  3. Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Çatı uçması, ağaç devrilmesine karşı dikkat
06 Eylül 2020 Pazar 11:59 | Son Güncelleme:

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Çatı uçması, ağaç devrilmesine karşı dikkat

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Çatı uçması, ağaç devrilmesine karşı dikkat

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, Ege ve Akdeniz'de bunaltıcı sıcaklar devam ederken Türkiye'nin doğu kesimlerinde fırtına bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Meteorloji Genel Müdürlüğün'den yapılan son açıklamada, İstanbul'da hava açık ancak salı günü rüzgarlar yeniden kuvvetlenecek. Türkiye'nin doğu kesimlerinde fırtına beklenirken vatandaşlardan çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesine karşı dikkatli olunması istendi.

ÖĞLE VE AKŞAM SAATLERİ ARASINDA FIRTINA

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bugün öğle ve akşam saatleri arasında kuvvetli fırtına olacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI: ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİNE KARŞI DİKKAT!

Açıklamada, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

EGE VE AKDENİZ'DE BUNALTICI SICAKLAR DEVAM EDİYOR

İstanbul'da hava açık ancak salı günü rüzgarlar yeniden kuvvetlenecek. Bugün sıcaklıkların 30 derece civarında olması bekleniyor. Ankara'da da sıcaklıkların 31 derece civarında olması bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde rüzgar hafif ancak nemli ve bunaltıcı hava devam ediyor.

DOĞU KARADENİZ'DE YAĞMUR

Karadeniz'de hava serinledi. Yerel sağanaklar ise Trabzon, Rize, Artvin boyunca devam etmesi bekleniyor. 

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