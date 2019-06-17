Meteorolojiden Bolu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bolu'nun Kıbrısçık, Seben, Mudurnu ve Göynük ilçelerinde saat 15.30'a kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Vatandaşların, kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

AA