Meteoroloji'den Afrika sıcakları uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde artması bekleniyor. Önümüzdeki hafta bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının; Ankara’da 34, İstanbul’da 31, İzmir’de 35, Şanlıurfa’da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’de 38, Denizli, Düzce ve Malatya’da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır’da 35 dereceye ulaşması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C, 34°C
Az bulutlu
ANTALYA 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 16°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM 4°C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 11°C, 32°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu