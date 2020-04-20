Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde itibaren Erzincan, Erzurum çevreleri öğlen saatlerinden sonra bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’da 4, Erzincan’da 8, Kars’ta 3, Ağrı’da 6, Ardahan’da 3, Iğdır’da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan’da 21, Iğdır’da 25, Ağrı’da 17, Erzurum’da 13, Kars’ta 17 ve Ardahan’da 16 derece olması öngörülüyor.