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Meteoroloji'den 5 ile sıcak hava uyarısı

Meteoroloji'den 5 ile sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de bayram süresince hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.

 Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Kurban bayramı tatili süresince bölgemizin sıcak havanın etkisinde kalacağı, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Bu hafta bölgemizde mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarındaki artışın, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor"denildi. Kurban Bayramı süresince il merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarıyla da ilgili bilgi veren merkez, Elazığ’da 35-41, Malatya’da 34-40, Tunceli’de 35-40, Bingöl’de 36-39 ve Adıyaman’da ise 40-42 dereceleri arasında olmasının beklendiğini aktardı.

İHA

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