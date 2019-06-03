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03 Haziran 2019 Pazartesi 22:52 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 22:52

Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinde 4 Haziran Salı günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmediği, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'de ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. 

(AA)

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