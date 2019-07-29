Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde güneşli hava etkili oluyor. Sıcaklıkların iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile yarın zamanla Marmara dışında Ülkemiz genelinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın yer yer parçalı bulutlu
ANKARA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık