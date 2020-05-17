Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı ve orta kesimleri yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul'un kuzeyi ile gece saatlerinde Trabzon ve Rize kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri puslu
TRABZON °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde kıyı kesimleri puslu
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık