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  3. Meteoroloji uyardı: Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olun
01 Eylül 2020 Salı 09:55 | Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı: Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olun

Meteoroloji uyardı: Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olun

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı uyardı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün hava sıcaklığının Karadeniz kıyı kesimlerinde 2-4 derece, diğer yerlerde 4-8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

SICAK ÇARPMASINA KARŞI UYARI

Bugün, güneş ışınlarının dik geldiği saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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