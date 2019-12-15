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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre bugün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

15 ARALIK TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU

BALIKESİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı


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