Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre bugün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
15 ARALIK TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU
BALIKESİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SİVAS °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı