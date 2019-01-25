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Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde güney ve güney doğu yönlerden beklenen orta ve kuvvetli rüzgarların saatte 30-50 kilometre, yer yer fırtına şeklinde saatte 60-80 kilometre hızla esmesi beklenmektedir"denildi.

Uyarıda da bulunan merkez, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba, doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi konularda dikkatli olunmasını istedi.

(İHA)

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