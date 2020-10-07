  • $7,882
  • 9,2767
  • 478.756
  • 1152.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Trakya'ya "çok kuvvetli sağanak" geliyor
07 Ekim 2020 Çarşamba 14:46 | Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Trakya'ya "çok kuvvetli sağanak" geliyor

Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Trakya'ya "çok kuvvetli sağanak" geliyor
DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinde Trakya kesimi ve İstanbul çevresinde çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yarın, sabah saatlerinde Trakya kesimi ve İstanbul çevresinde çok kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce uyarıları yapılan sağanağın yarın, sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi ve İstanbul çevresinde çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Bu bölgede oturanların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

Kapalı Maraş kararı neden önemli?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kapalı Maraş 46 yılın ardından kademeli olarak açılıyor

Türkiye'nin ilk cep uydusu ''Grizu-263A'' uzay yolculuğu için gün sayıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.