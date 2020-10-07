Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Trakya'ya "çok kuvvetli sağanak" geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yarın, sabah saatlerinde Trakya kesimi ve İstanbul çevresinde çok kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce uyarıları yapılan sağanağın yarın, sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi ve İstanbul çevresinde çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Bu bölgede oturanların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.