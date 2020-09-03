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  3. Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağış geliyor
03 Eylül 2020 Perşembe 13:31 | Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren artan sıcaklıkların cumartesi gününden sonra yerini yağışa bırakacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde 8 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren yağışla birlikte azalacağı belirtildi.

GÜNEY KESİMLERDE SICAKLIKLAR ARTIYOR

Kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı.

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