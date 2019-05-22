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  3. Meteoroloji üç il için toz taşınımı konusunda uyardı

Meteoroloji üç il için toz taşınımı konusunda uyardı

Meteoroloji üç il için toz taşınımı konusunda uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Karabük, Zonguldak ve Bartın illerinde meydana gelebilecek olan toz taşınımı konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Toz taşınımının bu gece ve yarın (23.05.2019 Perşembe) etkili olacağının belirtildiği yazılı açıklamada, “Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” ifadeleri kullanılarak vatandaşlar uyarıldı.

İHA

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