Meteoroloji sağanak uyarısında bulundu

İstanbul’da sabaha karşı şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Gün, gök gürültüsü ve birbiri ardına çakan şimşeklerle aydınlandı. Birçok sürücü sağanak yağışa hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar ise yağmura karşı ilginç önlemler aldı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları oldu. Pendik Çamçeşme Mahallesi Kemalpaşa Caddesinde bulunan Aydınlı alt geçidini su bastı. Bu sırada altgeçitten geçmeye çalışan ve içinde 6 kişinin olduğu minibüs mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alt geçide dolan suyu tahliye etti. Mahsur kalan minibüs kurtarıldı.

YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

Meteorolojinin son tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor. Yağışların yarın Marmara ve yurdun kuzeyinde etkili olacak. Pazar gününden itibaren yağışlı havanın yurdu terk etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ’DEN MARMARA VE BATI KARADENİZ’E UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara ve Batı Karadeniz'e dikkat çekildi. Açıklamada şöyle denildi: "Cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), zamanla Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) ile Samsun'un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

SAĞANAK YAĞIŞ KAZAYA NEDEN OLDU

Sarıyer’de sabah saatlerinde sağanak yağış nedeniyle kayan İETT otobüsü öndeki başka bir İETT otobüsüne çarptı. Kaza esnasında her iki otobüs içerisinde herhangi bir yolcunun olmaması olası bir faciayı önlerken, kaza sonrası iki otobüs sürücüsü de yaralandı.

Kaza, saat 06:30 sıralarında Sarıyer Hacıosman Bayırı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 TT 6349 plakalı İETT Halk Otobüs, sürücüsünün yoğun yağış nedeniyle yavaşladığı esnada aynı yönde seyir halinde olan 34 TP 6337 plakalı İETT Özel halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Kayan otobüs öndeki otobüse çarptıktan sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada iki otobüs sürücüsü de yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

Kaza esnasında her iki otobüs içerisinde herhangi bir yolculun olmaması olası bir faciayı önlerken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Otobüslerin olay yerine çağrılan çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.