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13 Eylül 2020 Pazar 19:17 | Son Güncelleme:

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağış geliyor
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçeleri için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

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