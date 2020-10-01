01 Ekim 2020 Perşembe 13:11 | Son Güncelleme:
Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta sonundan itibaren ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde artış gösterecek.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren, ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde azalacak olan hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren ülkemiz genelinde artacağı açıklandı.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE ARTIŞ GÖSTERECEK
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR KISA SÜRECEK
Kısa süreli sıcak hava daldasının ardından kuvvetli yağış bekleniyor.
BU İLLER İÇİN YAĞMUR VE DOLU UYARISI
Trabzon, Artvin, Ordu, Rize, Ardahan, Van, Ağrı, Hakkari için de kuvvetli yağış ve dolu uyarısında bulundu.