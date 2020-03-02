Meteoroloji açıkladı! Bahar yüzünü gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede artacağı ve hafta sonuna kadar mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.