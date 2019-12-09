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  3. 240 bin pound'u 23 hasta çocuk için bağışladı

240 bin pound'u 23 hasta çocuk için bağışladı

240 bin pound'u 23 hasta çocuk için bağışladı

Özil’in menajeri, “2014 Dünya Kupası’nda elde ettiği 240 bin pound gelirle, 23 çocuğu tedavi ettirdi” dedi.

İngiltere Premier Lig’de Arsenal forması giyen Mesut Özil’in menajeri Erkan Söğüt, yıldız futbolcunun medyaya pek yansımayan yönlerini anlattı. Mesut Özil’in kendini hayır işlerine adadığını belirten Erkan Söğüt, şunları anlattı: “Mesut, bana ‘Bin çocuğun hayatını değiştirelim. Paramı şimdi paylaşmazsam ne zaman ve kiminle paylaşacağım’ dedi. Çok fakir bir ailesi vardı. Annesi günde iki temizlik işine gidiyordu. Düğününde 16 mülteci kampına ve Türkiye ile Suriye’deki sığınmacılara yardım etti. 100 bin insana yemek verdi. O gün, Mesut’a çok pahalıya mal oldu ama bu onun için büyük bir tutkuydu. 2014 Dünya Kupası’nda elde ettiği 240 bin pound (1.9 milyon TL) geliri de Brezilyalı 23 hasta çocuğun ameliyatı için bağışlamıştı. 

DEVREK’E AKADEMİ

Geçen ay Mesut Özil, anne babasının Türkiye’deki doğum yeri olan Devrek’e gitti ve burada 5 katlı bir futbol akademisi inşasına başladı. Annesi Gülizar Özil’in Mesut’un evine astığı mektubunda da; ‘Mesut, unutma dünyada misafirsiniz. Allah size bir yetenek verdi ama bunu sadece kendinize bakmanız için vermedi. Servetini muhtaç insanlarla paylaşmazsan, benim oğlum değilsin’ yazıyor.”


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