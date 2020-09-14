Mesai saatleri değişiyor mu, kademelendirilmiş mesai nedir? İstanbul'da mesai saatleri düzenlemesi

İstanbul'da yapılması planlanan mesai saatleri düzenlemesi için ayrıntılar belli oldu. Söz konusu düzenleme ile salgın döneminde özellikle toplu ulaşım araçlarında belirli saatlerde yaşanan yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor. Kademelendirilmiş mesai mevcut durumda Ankara, İzmir ve Yalova'da uygulamaya konulmuştu. İstanbul'da mesai saatleri yeniden planlanırsa yalnızca kamuyu değil, özel sektörü de kapsaması isteniyor.

KADEMELENDİRİLMİŞ MESAİ NEDİR?

Kademelendirilmiş mesai, esnek çalışma sisteminin bir parçası olarak da biliniyor.

Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.

Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları "compressed week" dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir.

İlk duyuşta kulağa "fazla mesai" gibi gelse de, kurallarıyla uygulanan şirketlerde bu uygulama, çalışanları da yöneticileri de oldukça mutlu ediyor.

Esnek çalışma modellerini şu şekilde sıralayabiliriz: Esnek çalışma zamanları, evden çalışma (home-office), daha kısa süren haftalar içerisinde daha uzun çalışılan günler (compressed workweeks: shorter weeks, longer days) gibi.

İSTANBUL'DA MESAİ SAATLERİ DÜZENLEMESİ

İstanbul Valiliği adına Toplu Ulaşım Bilim Kurulu tarafından yapılan anket sonucuna göre, toplu ulaşım araçlarını yüzde 60 oranında özel sektör çalışanları tarafından kullanılıyor. Kademelendirilmiş mesaiye özel sektör çalışanlarının dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz. Pandemi döneminde yüzde 90 oranında azalan yolculuklarda bile en çok seyahat edenler market çalışanları, emniyet mensupları, sağlık çalışanlarıydı." dedi.

Mesai kademelendirlmesindeki amaç, belirli saatlerde bariz şekilde yaşanan yoğunluğun azaltılması. Prof. Dr. Ilıcalı, Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor. İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor." şeklinde konuştu.

Mesai saatlerinin 4 gruba ayrılması ve grupların sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00 şeklinde ayarlanması ön görülüyor. Valiliğin alacağı kararın bu hafta içerisinde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.