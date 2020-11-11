Mert öldüğüyle kaldı

Ankara Keçiören’de Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019’da okul kantininden aldığı şırınga çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kantin işletmecisi ve ürünün dağıtımını yapan firma sahibi, okul müdürü, nöbetçi öğretmen, hizmetli, sağlık merkezindeki doktor hakkında soruşturma başlattı. Kantin işletmecisi N.Y. ile ürünün dağıtımını yapan Y.T., hakkında ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan Adli Tıp’ın hazırladığı bilirkişi raporunda asli kusurun Mert’e verildiği, kantin işletmecisi ve ürünü dağıtan firma yetkilisinin ise tali kusurlu olduğu ortaya çıktı. İddianamede Mert’in tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu öldüğü belirtildi, tıpayı eliyle açmaması gerekirse ağzını kullandığına dikkat çekildi.

AKŞAM 12 Aralık 2019 tarihli nüshasında ‘Çocukları böyle ölen ülke gelişmiş değildir’ manşetiyle hem satıcıya hem de üreticiye tepki göstermişti.



NASIL SORUMLU TUTULUR



Rapora isyan eden baba Faruk Köksal şunları kaydetti: “Satışı okulda yasak olan bir ürünün satılmasına izin verenleri suçlayacakları yerde benim oğlumu suçluyorlar. yorum. Suçluların cezasını çekmesini adaletin doğru bir şekilde tecelli etmesini bekliyorum.”