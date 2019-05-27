Mersin'de traktör devrilmesi sonucu minik Arda hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde, Mut'a bağlı Aşağıköselerli Mahallesi Kalecik mevkisinde meydana geldi. Adem Yılmaz yönetimindeki 33 UK 178 plakalı kayısı yüklü traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada römorkta bulunan ve kayısı toplamadan dönen Arda Kaan Keskin yaşamını yitirirken, Ali Eren, İbrahim ve Ayşe Keskin ile Safiye, Ali, Havva, Hamza ve Adem Yılmaz yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 8 yaralıyı ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Arda Kaan Keskin'ın cansız bedeni ise morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)