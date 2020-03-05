Mersin'de tarihi eser operasyonunda 'Meryem Ana' heykeli ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tarihi eser satmak amacıyla müşteri aradığı öne sürülen zanlının evine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu düşünülen "Meryem Ana" heykeli ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. El konulan heykel, Silifke Müzesine teslim edildi.

AA